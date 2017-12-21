Johnson & Johnson оштрафували у Франції на 25 млн євро
16:58, 21 грудня 2017Зарубіжні новини
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Johnson & Johnson перешкоджала виходу на ринок Франції аналогів знеболювального пластиру.
Johnson & Johnson знову оштрафували на велику суму / REUTERS
Компанія Johnson & Johnson виплатить штраф у розмірі 25 млн євро за перешкоджання виходу на ринок Франції аналогів знеболювального пластиру Дюрогезика, пише Reuters.
В антимонопольному відомстві Франції підкреслили, що Johnson & Johnson неодноразово втручалася в процес реєстрації генеричних версій Дюрогезика, а медичні представники компанії, спілкуючись з лікарями і фахівцями охорони здоров'я, негативно відгукувалися про більш дешевих аналогах знеболювального пластиру з фентанілом.
Патентний захист Дюрогезика закінчилася в 2005 року. Про дії Johnson & Johnson в регуляторні органи повідомила компанія Ratiopharm (пізніше була придбана Teva), з її ініціативи було порушено справу.
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