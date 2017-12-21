Johnson & Johnson оштрафували у Франції на 25 млн євро

Компанія Johnson & Johnson виплатить штраф у розмірі 25 млн євро за перешкоджання виходу на ринок Франції аналогів знеболювального пластиру Дюрогезика, пише Reuters.

В антимонопольному відомстві Франції підкреслили, що Johnson & Johnson неодноразово втручалася в процес реєстрації генеричних версій Дюрогезика, а медичні представники компанії, спілкуючись з лікарями і фахівцями охорони здоров'я, негативно відгукувалися про більш дешевих аналогах знеболювального пластиру з фентанілом.

Патентний захист Дюрогезика закінчилася в 2005 року. Про дії Johnson & Johnson в регуляторні органи повідомила компанія Ratiopharm (пізніше була придбана Teva), з її ініціативи було порушено справу.