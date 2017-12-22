ВООЗ планує прирівняти ігроманію до психічного розладу

У наступному році Всесвітня організація охорони здоров’я планує включити надмірне захоплення відеоіграми у всесвітній список захворювань, як психічний розлад.

Таке рішення було прийнято після 10 років спостереження за комп’ютерними іграми, повідомляє Daily Mail.

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У проекті формулювання діагнозу зазначається, що ігровим розладом вважається, коли «гра має пріоритет над іншими життєвими інтересами».

Також, як зазначає видання, не всі, хто захоплюється відеоіграми, є хворими так само, як не всі, хто вживають алкоголь, страждають від алкоголізму. За даними ВООЗ частка гравців, які мають захворювання, варіюється від 0,2% до 20%.

Як повідомляв УНІАН, дослідники з компанії Facebook Девід Гінзберг і Мойра Бурке розповіли про вплив користування соціальними мережами на людину, зокрема, на її настрій.