Вчені визначили важливість зимового сексу для здоров'я людини

Вчені встановили, що заняття сексом найбільш важливі для здоров'я людини в зимовий час. Про це пише видання Times Now.

Зокрема, секс є кращим способом для боротьби зі стресом, у тому числі і з зимовою депресією, оскільки він допомагає виробляти ендорфіни, які сприяють гарному настрою людини.

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Дослідники з Університету Уїлкса в Пенсільванії зокрема, вважають, що секс сприяє підвищенню імунітету завдяки виробленню антигенів, наприклад імуноглобуліну, які зміцнюють імунітет і допомагають боротися із застудою і грипом. І хоча оргазм не може замінити вакцину від грипу, він, безумовно, може дати вашому тілу відмінний захист проти розповсюджених зимових вірусів.

Також дослідники стверджують, що здоровий секс є запорукою молодості організму. Чоловіки і жінки, які регулярно займаються сексом, виглядають на 5-7 років молодше свого віку. Заняття сексом сприяє виробленню колагену, який омолоджує організм і поліпшує стан шкіри.

Також секс допомагає знизити ймовірність раку простати у чоловіків. Як з'ясували в Гарвардській медичній школі, регулярні заняття сексом знижують ризик захворювання на рак простати на 22%.

Всі ці корисні властивості інтимної близькості вкрай важливі для підтримання здоров'я саме в холодну пору року, коли в організмі людини спостерігається нестача вітамінів.