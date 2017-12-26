Вчені підтвердили наявність зв'язку між солодкими напоями та розвитком ожиріння

Європейські вчені проаналізували кілька десятків наукових робіт та підтвердили наявність зв'язку між вживанням солодких напоїв і розвитком ожиріння у дітей і дорослих. Висновки дослідників опубліковані в журналі Obesity Facts, як повідомляє ZN.UA.

Автори нової роботи вивчили 30 досліджень, опублікованих в період з січня 2013 року по жовтень 2015 року. Статті шукали в найбільших базах даних медичних досліджень: Medline, Embase і Cochrane library. Вчені розглядали тільки ті роботи, які не спонсорували виробники напоїв. Автори відзначають, що останнім часом з'являється все більше досліджень у цій сфері. За період з 1990 по 2012 рік їм вдалося знайти лише 32 роботи, що задовольняють тим самим умовам.

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За словами вчених, понад 90% вивчених досліджень 2013-2015 років підтверджують існування взаємозв'язку між вживанням підсолоджених напоїв і зайвою вагою або ожирінням. 20 робіт розглядали проблему у дітей, 10 — у дорослих. В огляд увійшли проспективні когортные дослідження — в цих роботах вчені об'єднували учасників в групи, а потім спостерігали за їх станом протягом певного періоду.

В рандомізованих контрольованих дослідженнях групи учасників тестували з застосуванням різних підходів: наприклад, кілька груп отримували різні рекомендації щодо харчування. Всього в дослідженнях взяла участь 244 651 людина. Велика частина досліджень враховувала й інші фактори, які могли призвести до зайвої маси тіла, включаючи загальна кількість калорій на день. Навіть з урахуванням цих факторів автори майже всіх робіт установили, що зв'язок між напоями і зайвою вагою існує.