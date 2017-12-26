Вчені довели, що повні люди почувають себе щасливішими, ніж худі

Вчені Брістольського університету провели дослідження, результати якого доводять, що люди з зайвою вагою почувають себе щасливішими, ніж худі.

Вчені використали для дослідження дані британського Біобанку – база даних, в якій містяться генетичні дані 500 тисяч чоловіків та жінок Великобританії у віці від 37 до 73 років, повідомляє The Independent.

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Висновки дослідження були опубліковані в Міжнародному журналі епідеміології.

Деякі висновки вчених стали неочікуваними. Вони виявили, що люди з надлишковою вагою зазвичай перебувають у більш спокійному стані. Також, як виявилось, люди, які генетично схильні до високого індексу маси тіла, рідше сприймають себе як нервову людину і називають свій стан «напруженним».

За даними Національної служби охорони здоров'я Англії, станом на 2014 рік 58%жінок та 65 % чоловіків Великобританії страждають від ожиріння.

Як повідомляв УНІАН, європейські вчені проаналізували кілька десятків наукових робіт та підтвердили наявність зв'язкуміж вживанням солодких напоїв і розвитком ожиріння у дітей і дорослих.