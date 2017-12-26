Спинномозковий імплант: у США створили альтернативу знеболюючим препаратам

Компанія Abbott Laboratories розробила імплант DRG, який подає струм в організм і послаблює біль у нервах.

Розробка – ефективна альтернатива болезаспокійливим препаратам на основі опіоїдів, пише republic з посиланням на Bloomberg.

Принцип роботи імплантів схожий на шумозаглушення в навушниках. Пристрій фіксує біль у нервах і втамовує його.

Стимуляція хребта, якою займаються такі імпланти, призводить до зменшення прийому болезаспокійливих препаратів щонайменше на 60%. Крім того, ця технологія дозволяє вченим дізнатися більше про те, яким чином нервові сигнали передаються між відділами хребта.

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Агентство розповідає історію Лінди Ленді, яка успішно займалася бігом до травми. Після операції на нозі у 2008 році жінці діагностували місцевий больовий синдром. Захворювання часто називають «суїцидальною недугою» – занадто велика кількість людей не витримують біль і приймають рішення покінчити з собою.

Ленді погодилася на операцію, під час якої їй вживили імплант. Після кілька місяців реабілітації жінка майже повністю відмовилася від знеболюючих препаратів. За її словами, «DRG не прибирає біль остаточно, але чіп перетворює його на незначну перешкоду, з якою можна жити», – розповідає Ленді. Імплант повернув їй ходьбу (у перші роки після операції на нозі жінка пересувалася тільки на інвалідному кріслі) і можливість літати на літаках.

Аналітична компанія Decisions Resources Group підрахувала, що ринок болезаспокійливих імплантів зросте в США вдвічі з $1,8 до $4 млрд доларів у найближчі десять років. В Європі за аналогічний період капіталізація компаній, що спеціалізуються на випуску подібних чіпів, збільшиться до півмільярда доларів.

Згідно з даними Центру з контролю за захворюваннями, в США не менше 50 млн людей страждають від хронічного болю. Стимуляція хребта за допомогою імплантів може допомогти тільки 4 млн пацієнтів. Цій групі чіпи дозволяють врятувати життя – без них вони змушені приймати величезну кількість наркотичних препаратів.