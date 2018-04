Знайдено клітини мозку, що відповідають за виникнення нікотинової залежності

Група вчених із університету Рокфеллера змогла вивчити вплив нікотину на мозок мишей і зафіксувати клітини, які найбільш активно реагують на потрапляння речовини в організм. Відкриття дозволяє взяти нікотинову залежність під контроль.

Дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише republic з посиланням на ScienceAlert.

У мозку мишей вчені відстежили активність групи клітин, які особливим чином реагували на введення нікотину. Мова йде про дві області – медіальну хабенулу і міжбульбашкове ядро. Обидві розташовані в середньому мозку – тій частині органу, яка у людей майже повністю збігається з мишами.

Вчені до цього відкрили особливі механізми появи нейротрансмітерів, які відповідають за появу нікотинової залежності. Цього разу дослідники змогли вивчити роботу невеликого кластера клітин, які змінюють свою активність після хронічного вживання нікотину.

Зазвичай хабенула (вона ж – повідець епіталамусу) після прийому нікотину посилає сигнал у міжбульбашкове ядро, після чого воно знижує приємний ефект від наркотичної речовини і обмежує його споживання. Тим не менш, нікотинова залежність постійно підштовхує людину до того, щоб курити більше. Вчені задалися питанням: чому організм вимагає більше нікотину, якщо мозок передбачив механізм захисту від залежності?

Виявилося, що хронічне вживання нікотину змінює певну групу нейронів. Дослідники з університету Рокфеллера з'ясували це, коли після шести тижнів регулярного пиття нікотинової суміші мізки лабораторних мишей показали зміни. Вчені назвали мінливі нейрони Amigo1. Якщо речовина надходить в організм регулярно, то ці клітини випускають нейротрансмітери, які блокують сигнал від хабенули. У підсумку, організм не встигає обмежити споживання нікотину, і виробляється залежність.

Тепер учені мають зрозуміти, як можна змінити нейрони, що викликають залежність від нікотину. Якщо дослідникам вдасться навчитися маніпулювати цими клітинами, то хабенула знову зможе блокувати надмірні надходження нікотину і не дати людині підсісти на сигарети.