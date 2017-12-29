Новорічний флешмоб: у пологовому будинку Бангкока немовлят одягли в костюми собачок (відео)
10:32, 29 грудня 2017Зарубіжні новини
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Такий подарунок зробили малюкам та їхнім батькам лікарі.
Флешмоб в пологовому будинку. Лікарі Бангкока в своєрідний спосіб привітали новонароджених малюків /
В одному з пологових будинків Бангкока лікарі влаштували флешмоб. Вони своєрідно привітали малюків, які народилися за кілька днів до нового року, передає ТСН.
Для всіх немовлят вони зв'язали маленькі костюмчики собачок,оскільки це символ наступаючого року.
Не уникли малюки і забавних шапочок: рожевих і блакитних, в залежності від статі. Просто в палаті дітям влаштували першу в їхньому житті фотосесію. Фотографії лікарі планують подарувати батькам на Новий рік.
Флешмоб в пологовому будинку. Лікарі Бангкока в своєрідний спосіб привітали новонароджених малюків
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