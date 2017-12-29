Нестача сну підвищує ризик виникнення Альцгеймера - вчені

Нестача сну приводить до того, що мозок виробляє ще більше бета-амилоидного білка – пептидів, які відповідальні за появу хвороби Альцгеймера.

До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Університету Дж. Вашингтона, їх робота опублікована в журналі Annals of Neurology, передає republic.

Перевиробництво бета-амілоїдів через нестачу сну підвищує ризик виникнення Альцгеймера, попереджають вчені. Але дослідники поки не можуть пояснити, як втомлений мозок пов'язаний з появою великої кількості пептидів.

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В якості експерименту вчені дослідили вісім людей віком від 30 до 60 років. У одних були когнітивні проблеми, в інших спостерігався здоровий сон. Пыддослыдним пропонувалися три варіанти: заснути без допомоги снодійних, не спати всю ніч або заснути після прийняття оксибутірату натрію – його призначають людям із безсонням. Препарат покращує фазу повільного сну, при якій людина не бачить снів і прокидається без негативних наслідків.

Моніторинг тривав протягом 36 годин, з ранку і до полудня наступного дня. Дослідники кожні дві години збирали зразки сірої речовини спинного мозку, щоб відслідковувати кількість бета-амілоїдів. Всі піддослідні пройшли такий же тест через півроку, ще четверо пройшли його по третьому разу.

Рівень бета-амілоїдів у тих, хто мало спав, був на 25-30% вище, ніж у тих, хто проспав усю ніч. Після безсонної ночі кількість пептидів було на рівні тих людей, хто з раннього віку схильний до розвитку Альцгеймера.

«Я не хочу, щоб ви думали, що Альцгеймер з'явиться через безсонні ночі під час навчання в коледжі. Одна ніч, швидше за все, не підвищить ризик появи захворювання. Ми побоюємося за тих, у кого хронічні проблеми зі сном», – пояснив доктор Брендан Люсі.