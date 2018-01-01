У Каліфорнії легалізовано рекреаційну марихуану

Починаючи з понеділка, 1 січня, в Каліфорнії легальна не лише медична марихуана, але і марихуана, яку продають з рекреаційною метою.

Як повідомляє DW, відтепер у найбільшому за чисельністю населення американському штаті особи, яким виповнився 21 рік, зможуть купувати, транспортувати, володіти і споживати до 28,5 грама марихуани та до 8 грамів марихуанового концентрату. Також дозволяється вирощувати до шести рослин марихуани на домогосподарство у місцях, які "не видно громадськості".

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Утім, два найбільші міста штату - Лос-Анджелес та Сан-Франциско - досі не почали видачу ліцензій на комерційний продаж марихуани з рекреаційною метою.

Каліфорнія долучилася до семи інших штатів США, а також округу Колумбія, де рекреаційна марихуана є легальною. Легалізація дозволить ринку марихуани в Каліфорнії зрости до 3,7 мільярда доларів у 2018 році, і до 5 мільярдів у 2019, пише Business Insider.

Медична марихуана була легальна в Каліфорнії з 1996 року. Згідно з федеральним закондавством США, марихуана залишається нелегальною.