Американські науковці винайшли альтернативу інсуліну

Дослідники розробили метод, який дає пацієнтам дозу інсуліну без жодних ін’єкцій.

Як пише ZIK.ua, новий винахід використовує природну речовину, отриману з бурих водоростей, та забезпечує організм інсуліном без необхідності робити щоденні ін’єкції, – інформує International Business Times.

Дослідники National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering розробили інноваційну біохімічну формулу мінералізованих сполук, які регулюють рівень цукру у крові протягом декількох днів.

Досліди, проведені на мишах, показали, що пластир біохімічно сформований з розчинних мікроголок і може автоматичного впливати на рівень глюкози.

Пластир складається з матеріалу під назвою альгінат, отриманого з бурих водоростей. Разом з іншими інсуліностимулюючими речовинами за допомогою мікроголок він потрапляє в організм пацієнта.

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Науковці помістили альгінат разом з екзендіном-4 та глюкозооксидазою на один пластир. Ці сполуки взаємодіють із кров’ю та викликають секрецію інсуліну. Кожна з них поєднується з фосфатною мінеральною часткою, яка стабілізує сполуку, поки вона не стане потрібною.

Згідно з повідомленнями, коли цукор у крові підвищується за межі допустимого рівня, він спричиняє реакцію фосфату міді та глюкозооксидази всередині пластиру, що викликає невелику кислотність. Це змушує фосфат кальцію вивільнити певну частину ексендіну-4 та привести у норму рівень цукру.

Отже, коли рівень глюкози в організмі зростає, у пластирі спрацьовує вивільнення ексендіну-4, що спричиняє сплеск інсуліну в організмі та врегулювання рівня глюкози у крові. Коли її рівень вертається до норми, випуск екзендіну-4 припиняється.

Дослідники продемонстрували, що на півдюймовому пластирі міститься достатня кількість лікарського засобу для контролю за рівнем цукру у крові мишей протягом тижня.