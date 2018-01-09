У США розробили робота, що допомагає одужувати онкохворим дітям (відео)
11:07, 09 січня 2018Зарубіжні новини
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Іграшкова качка може розпізнавати стан дитини та повністю повторювати емоції.
Іграшку безоплатно роздаватимуть дітям з онкологією / bustle.com
Іграшка, яка допоможе одужати: у США розробили спеціального робота для дітей, хворих на рак.
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На перший погляд – це звичайна м’яка іграшка. Однак невелика качка може розпізнавати стан дитини та повністю повторювати емоції, а також увімкнути для малюків заспокійливу музику. Іграшка допомагає онкохворим дітям розслабитися.
Протягом року завершиться тестування робота-іграшки. Потім її безоплатно роздаватимуть дітям з онкологією.
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