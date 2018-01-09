Вчені пояснили причину появи нав'язливих думок

Іноді людині здається, що вона забула зробити щось важливе (закрити двері, вимкнути газ тощо). Такі думки можуть бути ознакою обсесивно-компульсивного розладу (ОКР), пише Medical News Today.

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ОКР характеризуються виникненням мимовільних нав'язливих думок (обсесій) і спробами позбутися від них за допомогою нав'язливих дій (компульсій).

Співробітники Університету Конкордія з'ясували, що страх втратити контроль змушує людей перевіряти все по кілька разів. Саме цей страх лежить в основі багатьох тривожних розладів, зокрема, й ОКР. У дослідженні взяли участь 133 студента, що не страждали від ОКР.

Добровольці отримали фальшиві результати електроенцефалограми. Учасникам сказали, що у них низький або високий ризик втратити контроль над їхніми думками і діями. Потім студентам запропонували виконати завдання на комп'ютері. Добровольців попросили керувати зображеннями на екрані (прибирати їх з екрану до того, як зникнуть ті самі).

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Однак насправді учасники не могли контролювати картинки. Добровольцям сказали використовувати певні комбінації клавіш для управління картинками і натискати пробіл, щоб підтвердити команду.

Учасники, які вважали, що у них підвищений ризик втратити контроль, ретельно перевіряли свої дії, ніж ті, хто не вважав себе схильним до втрати контролю.