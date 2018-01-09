Вчені пояснили причину появи нав'язливих думок
Страх втратити контроль змушує людей перевіряти все по кілька разів.
Іноді людині здається, що вона забула зробити щось важливе (закрити двері, вимкнути газ тощо). Такі думки можуть бути ознакою обсесивно-компульсивного розладу (ОКР), пише Medical News Today.
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ОКР характеризуються виникненням мимовільних нав'язливих думок (обсесій) і спробами позбутися від них за допомогою нав'язливих дій (компульсій).
Співробітники Університету Конкордія з'ясували, що страх втратити контроль змушує людей перевіряти все по кілька разів. Саме цей страх лежить в основі багатьох тривожних розладів, зокрема, й ОКР. У дослідженні взяли участь 133 студента, що не страждали від ОКР.
Добровольці отримали фальшиві результати електроенцефалограми. Учасникам сказали, що у них низький або високий ризик втратити контроль над їхніми думками і діями. Потім студентам запропонували виконати завдання на комп'ютері. Добровольців попросили керувати зображеннями на екрані (прибирати їх з екрану до того, як зникнуть ті самі).
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Однак насправді учасники не могли контролювати картинки. Добровольцям сказали використовувати певні комбінації клавіш для управління картинками і натискати пробіл, щоб підтвердити команду.
Учасники, які вважали, що у них підвищений ризик втратити контроль, ретельно перевіряли свої дії, ніж ті, хто не вважав себе схильним до втрати контролю.