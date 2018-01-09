Вживання дієтичних домішок з кальцієм та вітаміном D не запобігає переломам - дослідження

Мета-аналіз значної кількості рандомізованих досліджень не знайшов підстав для рекомендацій щодо використання кальцію або вітаміну D та їх комбінацій у вигляді дієтичних добавок для запобігання переломам кісток у здорових людей похилого віку, повідомляє Journal of the American Medical Association.

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«Соціальний та економічний тягар внаслідок випадків переломів, асоційованих з остеопорозом, кількість яких зростає в усьому світі, робить профілактику таких переломів одним із важливих завдань громадського здоров’я», - наголошують у своїй публікації учені з шпиталю Тіанджін (Китай).

Результати їхнього мета-аналізу продемонстрували, що прийом кальцію, кальцію плюс вітамін D або дієтичних добавок лише з вітаміном D не був асоційований з нижчим ризиком переломів стегна, хребта або загальної кількості інших переломів у людей похилого віку.

Крім того, ці результати були загалом послідовними незалежно від доз кальцію або вітаміну D, статі, історій переломів у минулому, вживання кальцію у складі харчових продуктів та вихідних концентрацій 25-гідроксівітаміну D

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Вищезгаданий мета-аналіз включав 33 рандомізовані клінічні дослідження із залученням 51145 учасників у віці старше 50 років.

Автори дослідження зауважують, що особи похилого віку, які перебувають у будинках сестринського нагляду, можуть мати користь від прийому дієтичних добавок з кальцієм або вітаміном D. Вони мають більш значний ризик остеопорозу внаслідок низки особливостей способу життя.

Імовірно, що ефективність додаткового до харчування споживання кальцію та вітаміну D, відрізняється серед людей похилого віку, які мешкають вдома у порівнянні із перебуваючими у будинках сестринського догляду.

Однак, для чоловіків та жінок, стан здоров’я яких дозволяє їм обходити себе у власній оселі, не було встановлено доказів на підтримку застосування таких дієтичних добавок.