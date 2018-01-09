Біполярний розлад прискорює процеси старіння - учені

Учені з Техаського університету з'ясували, що біполярний розлад може запускати прискорене епігенетичне старіння, повідомляє Psych Central. Медики припускають, що саме тому люди з біполярним розладом схильні до вікових недуг. Епігенетика - зміни експресії генів або фенотипу клітини, викликані механізмами, не зачіпають послідовності ДНК.

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Дослідники вивчили зразки крові 22 людей з біполярним розладом, 16 братів і сестер цих людей і 20 здорових добровольців. Дослідження виявило, що у літніх людей з біполярним розладом епігенетичне старіння перебігало прискорено порівняно з контрольною групою, а у молодих - ні. На думку вчених, справа в тому, що літні люди довше піддавалися впливу стресу через розлади.

Епігенетичні зміни можуть бути пов'язані з самим розладом або з особливостями способу життя (неправильним харчуванням, низьким рівнем фізичної активності, курінням і вживанням психоактивних речовин). Також фахівці оцінювали кількість копій мітохондріальної ДНК і довжину теломерів - захисних елементів хромосом, що коротшають по мірі старіння.

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Прискорене епігенетичне старіння корелює з кількістю копій мітохондріальної ДНК. Дослідники вважають взаємодію між ядром і мітохондріями можливою причиною передчасного старіння при біполярному розладі.