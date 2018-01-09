Кількість сперматозоїдів у сучасних чоловіків знизилася на 50% - дослідження

Дослідники з Копенгагенського університету в Данії виявили, що ібупрофен спричиняє безпліддя у чоловіків, пише Science Alert.

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У 2017 році було зафіксовано 50-відсоткове зниження кількості сперматозоїдів у чоловіків. На думку фахівців, причиною є гормональні порушення, спричинені, зокрема, надмірним вживанням лікарських препаратів.

У дослідженні данських учених взяв участь 31 чоловік у віці 18-35 років. Одній групі протягом шести тижнів давали помірну дозу ібупрофену — 600 міліграм на день, що еквівалентно трьом таблеткам. Інша група приймала плацебо.

Протягом двох тижнів у чоловіків, що приймали препарат, фіксувалося посилення вироблення лютеїнізуючого гормону. Ця сполука виробляється клітинами гіпофіза для регуляції роботи репродуктивних органів. Вона впливає на синтез тестостерону — іншого гормону, необхідного для утворення сперматозоїдів. Проте при збільшенні концентрації лютеїнізуючого гормону може виникнути компенсуючий гіпогонадизм - організм різко знижує вироблення тестостерону, що призводить до безпліддя.

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Дисфункція яєчок може також супроводжуватися зниженням статевого потягу, зменшення м'язової маси, хронічною втомою і депресією. Проте вчені зазначають, що в ході експерименту негативні наслідки прийому ібупрофену у помірних дозах були слабо виражені. Однак при тривалому застосуванні знеболюючих у великих дозах, до якого вдаються, наприклад, спортсмени, робота репродуктивної системи може значно погіршитися.