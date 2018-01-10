Кардіологи розповіли, як зупинити старішання серця

Співробітники Техаського університету наголошують, що фізичні вправи омолоджують серце і знижують ризик розвитку серцевої недостатності, пише The Hindustan Times. Починати тренуватися краще до 65 років, поки серце ще має пластичність.

Читайте такожМалорухливий спосіб життя - одна з причин передчасної смертіУчасників нового дослідження розділили на дві групи. Перша група протягом двох років виконувала фізичні вправи під контролем фахівців, а друга (контрольна) група займалася йогою і тренувала рівновагу. Добровольці займалися приблизно за 30 хвилин 4-5 разів на тиждень.

Через два роки в учасників з першої групи на 18% підвищилося максимальне споживання кисню під час фізичних навантажень. Крім того, еластичність міокарда лівого шлуночка у цих добровольців збільшилася більш ніж на 25%. За словами вчених, малорухливий спосіб життя призводить до втрати еластичності міокарда лівого шлуночка і розвитку серцевої недостатності.