Учені пояснили, чому жінки живуть довше за чоловіків

Групау чених з Данії та Німеччини з'ясувала, чому жінки живуть довше чоловіків. Згідно з висновками дослідників, причиною є біологічні особливості жіночої статі, пише Phys.org.

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Учені проаналізували тривалість життя двох статей у період іспанського правління і работоргівлі на острові Тринідад (1498-1807 роки), а також під час епідемії кору в Ісландії і голоду в Україні, Швеції та Ірландії. Виявлено, що під час стихійних лих жінки жили довше за чоловіків, однак на Тринідаді різниці не було, ймовірно, через те, що работорговці цінували в невольниках фізичну силу і більше дбали про них.

З 1845 по 1849 рік в Ірландії стався голод, спровокований масовим зараженням картопляних посівів грибком Phytophthora infestans. В цей час тривалість життя жінок становила 22,4 року, чоловіків — 18,17 року. Однак до голоду люди обох статей доживали до 38-річного віку. Схожа картина спостерігалася і при інших випадках масового голоду. Дослідники вважають, що це свідчить про біологічні причини того, що представники сильної статі, в середньому помирають раніше.

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Учені вважають, що причиною низької тривалості життя у чоловіків є високий рівень вироблення тестостерону, який може порушувати роботу імунної системи. При цьому естрогени, синтезовані в організмі жінок, мають протизапальний ефект.