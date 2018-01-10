Як алкоголь зумовлює розвиток раку: озвучено результати нового дослідження

Алкоголь є другим після сигарет канцерогеном, яким люди труять себе добровільно. Учені з Великої Британії пояснили, як алкоголь руйнує ДНК у життєво важливих стовбурових клітинах, пише The Independent.

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Учені провели дослідження, присвячене впливу алкоголю на розвиток онкологічних захворювань. Було виявлено механізм, що захищає від ушкодження ДНК, зумовленого алкоголем. Перший рівень захисту складається з ферменту, що перетворює ацетальдегід - токсичний побічний продукт, утворений в організмі, коли алкоголь метаболізується - в нешкідливу речовину.

Другий рівень захисту складається з "системи ремонту", яка фіксує ушкодження, яке ацетальдегід зумовлює у ДНК. У новій роботі учені показали, як алкоголь, а потім його токсичний побічний продукт, ушкоджує ДНК клітин, які постачають кров стовбуровими клітинами крові.

Успадковані дефекти генів, що порушують цей механізм захисту, поширені у людей.

Учені зауважують, що близько 500 мільйонів людей у Південно-Східній Азії не мають біологічної системи для нейтралізації ацетальдегіду (перший рівень захисту). Люди з цього регіону мають червоний колір обличчя після вживання алкоголю, і часто погано себе почувають. Вони також піддаються підвищеному ризику раку стравоходу.

Учені підкреслюють, що у деяких людей відсутня система відновлення ДНК (захист рівня 2), що нівелює "алкогольну" шкоду. Вони страждають від руйнівної хвороби, анемією Фанконі, яка призводить до передчасної смерті через втрату крові, раку крові та інших видів раку.

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Дослідження виявили, що вплив алкоголю ушкоджує хромосоми у клітинах крові, що призводить до перегрупування хромосом - структур в ядрі клітин, де "упаковано" ДНК. Використовуючи сучасну технологію секвенування ДНК, учені розшифрували геноми рідкісних стовбурових клітин, які забезпечують кров'ю цих мишей і показують, як вони змінилися через ушкодження.

Ушкодження геному стовбурових клітин може призвести до їх несправності. Однак, оскільки ці життєво важливі клітини викликають велику кількість спеціалізованих клітин крові, змінений геном одиночних стовбурових клітин може передаватися в багато дочірніх клітин. Змінені геноми в кінцевому підсумку призводять до змінених генів, які в деяких випадках зумовлюють "народження" ракових клітин.

Вчені вивчали клітини крові у мишей, і вони точно не можуть сказати, що алкоголь викликає рак крові. Однак добре відомо, що алкоголь впливає на виробництво клітин крові.