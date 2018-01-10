У Великій Британії стартує проект із секвенування геному 500 тисяч англійців

Компанія Regeneron оголосила про співпрацю з Pfizer, AbbVie, AstraZeneca, Biogen і Alnylam в рамках реалізації проектуіз секвенування геному 500 тисяч мешканців Великої Британії, повідомляє Reuters.

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Аналіз зв'язку між генетичною мінливістю і здоров'ям британців допоможе виявити нові можливості лікування різних захворювань.

Згідно з угодою, сторони внесуть по 10 млн доларів, щоб прискорити виконання робіт і гарантувати завершення проекту до кінця 2019 року. Спочатку Regeneron планувала закінчити секвенування до 2022 році.

За результатами проекту партнери сподіваються виявити нові зачіпки для створення терапії спадкових захворювань. Для секвенування генома будуть використані зразки крові, надані UK Biobank добровольцями у віці 40-69 років в 2006-2010 роках.