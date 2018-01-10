Навіть нетривале фізичне навантаження ефективно стимулює роботу мозку - вчені



Учені Західного Університету (Канада) виявили, що навіть нетривалі та одноразові фізичні вправи можуть ефективно стимулювати частину мозку, відповідальну за «виконавчу функцію – прийняття рішень і зосередження уваги, пише Мediarelations.

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Доведено, що навіть 10 хвилин аеробної активності можуть підштовхнути до активної роботи частині мозку, яка допомагає фокусуватися на завданні та вирішувати його.

Учасники цього дослідження або сиділи і читали журнал, або 10 хвилин робили помірно-сильні вправ на велотренажері. Потім було використано обладнання для відслідковування рухів очей, щоб визначити час реакції учасників на завдання, що вимагає особливої уваги мозку.

Ті, хто виконував вправи, показали негайне поліпшення. Їхні відповіді були точнішими, а час реакції – до 50 мілісекунд коротше, ніж контрольна група, що склало 14-відсотковий приріст когнітивної ефективності. Зараз досліджується тривалість цього явища.

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Учені підкреслюють, що навіть фізично немічні або немолоді люди можуть на якийсь час швидко поліпшити свою працездатність.

Благотворний вплив фізичного навантаження на мозок відомий давно. Інші роботи Університету виявили серйозний тривалий ефект для здоров'я мозку від 24-тижневої програми вправ.