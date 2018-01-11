У світі щорічно 12,6 млн людей помирають через забруднення навколишнього середовища - ВООЗ

Фахівці Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) будуть спільно боротися з негативними наслідками екологічних проблем для здоров'я населення планети.

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Відповідну угоду підписали в Найробі голова ЮНЕП Ерік Солхейм і Гендиректор ВООЗ доктор Тедрос.

У ВООЗ повідомляють, що 12,6 млн. людей помирають щорічно з причин, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища.

Сторони домовилися поліпшити координацію заходів з контролю за хімічними відходами, якістю води та продуктів харчування. У планах також спільна участь у кампанії по зниженню рівня забруднення повітря, яке чинить негативний вплив на клімат, так і на здоров'я населення.

ЮНЕП і ВООЗ і раніше брали участь у спільних проектах, однак підписана в середу формальна угода – наймасштабніша за останні 15 років.

«Назріла нагальна необхідність об'єднати зусилля, спрямовані на протистояння серйозним загрозам навколишнього середовища і клімату – основ існування нашої планети, - наголосив Ерік Солхейм. – Наша угода служить визнанням цієї похмурої реальності».

За словами доктора Тедроса, «здоров'я людей безпосередньо пов'язане з навколишнім середовищем. «[Забруднені] повітря і вода, а також шкідливий вплив хімічних речовин щорічно призводять до смерті 12,6 млн. чоловік. Це не може і не повинно тривати».

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Угода між ВООЗ і ЮНЕП відображає роботу з реалізації заходів в рамках Декларації з охорони здоров'я, довкілля та зміни клімату, яку прийняли учасники 22-й сесії Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Вона відбулася в Марракеші в 2016 році.