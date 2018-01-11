Названо спецію, що допоможе схуднути

Чорний перець допоможе у боротьбі з ожирінням, заявляють вчені: піперональ, що міститься в цій спеції, значно зменшує негативні ефекти жирної їжі.

Це довели експерименти з пацюками індійських учених з Університету Шрі Венкатесвара, пише The Daily Mail.

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Пiперональ давали тваринам протягом шести тижнів. Це значно знизило масу тіла, відсоток жиру і рівень цукру, зміцнювалися кістки.

Індійські вчені годували щурів жирною їжею протягом 22 тижнів. При цьому вони виділили піперональ з чорного перцю і почали його додавати у раціон щурів з 16-го тижня. До кінця експерименту у цих тварин збільшилася м'язова маса тіла, щільність кісткової тканини, концентрація мінеральних речовин у кістках порівняно з контрольною групою. Через годину піперональ давав значне зниження рівня цукру.

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Максимально позитивний ефект спостерігався при використанні дозування в 40 міліграмів на кілограм маси тіла (курс лікування становив 42 дні). Плюс, піперональ допомагав регулювати активність деяких генів, пов'язаних з ожирінням.

Учені вважають, що піперональ впливає на активність певних "генів ожиріння".