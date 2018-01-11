Чим небезпечний прийом парацетамолу: результати нового дослідження

Жінки, які приймають парацетамол на початку вагітності, в 6 разів частіше спостерігають затримку розвитку мовлення у своїх дочок. При затримці мовного розвитку діти використовують менше 50 слів.

Це виявило нове дослідження, проведене в Іканській медичній школі, пише Zee News.

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У дослідженні взяли участь 754 жінки. На момент початку дослідження учасниці перебували на 8-13 тижнях вагітності. Фахівці виміряли концентрацію парацетамолу в сечі жінок. Також учасниці розповідали, скільки парацетамолу вони вживали у період між зачаттям і початком дослідження.

Учені виявили, що прийом значної кількості парацетамолу та його високі концентрації у сечі виявилися пов'язані з затримкою розвитку мовлення у дітей. Серед дівчаток затримки мовленнєвого розвитку через прийом матір'ю парацетамолу під час вагітності зустрічалися частіше.