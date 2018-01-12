Учені пояснили, чому взимку люди швидше набирають зайву масу тіла
Відкриття допоможе розробити нові методи лікування ожиріння.
Жирові клітини чутливі до сонячного світла. Влітку, навесні, коли достатньо сонячного світла, жирові відкладення швидше згоряють, на тлі ж дефіциту сонця - швидше накопичуються, пише Eurekalert. Це вчені встановили на прикладі біоінженерних моделей жирових клітин, які піддавалися впливу денного світла.
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"Сонячне світло проникає в шкіру, і, досягаючи жирових клітин, зменшує ліпідні краплі, сприяючи їх виходу з клітини. Недостатній вплив сонця, який ми відчуваємо за вісім місяців в році, проживаючи в північному кліматі, сприяє зберіганню жиру і набирання ваги", - розповідає директор Інституту діабету Альбертського університету професор Пітер Світло.
На думку вчених, це відкриття допоможе розробити нові методи лікування ожиріння.
Водночас учені підкреслюють, що не варто засмагати, намагаючись схуднути. Є ризик заробити опік, а от тривалість та інтенсивність впливу сонця, яке б дозволяло скинути зайву масу тіла і при цьому не нашкодити здоров'ю, поки не визначено.