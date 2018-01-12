Учені пояснили, чому взимку люди швидше набирають зайву масу тіла

Жирові клітини чутливі до сонячного світла. Влітку, навесні, коли достатньо сонячного світла, жирові відкладення швидше згоряють, на тлі ж дефіциту сонця - швидше накопичуються, пише Eurekalert. Це вчені встановили на прикладі біоінженерних моделей жирових клітин, які піддавалися впливу денного світла.

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"Сонячне світло проникає в шкіру, і, досягаючи жирових клітин, зменшує ліпідні краплі, сприяючи їх виходу з клітини. Недостатній вплив сонця, який ми відчуваємо за вісім місяців в році, проживаючи в північному кліматі, сприяє зберіганню жиру і набирання ваги", - розповідає директор Інституту діабету Альбертського університету професор Пітер Світло.

На думку вчених, це відкриття допоможе розробити нові методи лікування ожиріння.

Водночас учені підкреслюють, що не варто засмагати, намагаючись схуднути. Є ризик заробити опік, а от тривалість та інтенсивність впливу сонця, яке б дозволяло скинути зайву масу тіла і при цьому не нашкодити здоров'ю, поки не визначено.