Пересадка заморожених ембріонів іноді успішніша, ніж "свіжих" - результати дослідження

Тривалий час к медичному співтоваристві, так і серед обивателів, існувала думка, що заморожені ембріони знижують показники успішності ЕКО, але статистика говорить, що пересадка заморожених ембріонів так само успішна, як і пересадка новоутворених ембріонів, пише Zee News. Іноді заморожені ембріони навіть краще приживаються.

Читайте такожВчені отримали живі зародки з незапліднених яйцеклітинУ рамках проведеної роботи експерти оцінили майже 800 випадків безпліддя у жінок. Пацієнтки клінік репродуктології пережили один цикл ЕКЗ (пересаджували або свіжі, або заморожені ембріони, причому, без фармакологічної стимуляції). Після першого циклу вагітність настала у 36% випадків пересадки заморожених ембріонів і в 35% випадків пересадки свіжих ембріонів. Показники успішних пологів після першої пересадки були 34% і 32% відповідно.

Раніше проводилися дослідження виявили, що жінки, які зіткнулися з безпліддям через полікістоз яєчників, демонстрували вищі показники народжуваності при імплантації заморожених ембріонів.

У рамках останнього дослідження враховувалися дані жінок без полікістозу. За словами вчених, це свідчить, що більшому числу жінок можна рекомендувати після першої пересадки свіжого ембріона, заморозити інші та підсаджувати їх по одному. Це набагато безпечніше й ефективніше пересадки декількох ембріонів відразу.

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Експерти підкреслюють, що висновки актуальні тільки для ембріонів, заморожених за технологією вітрифікації Cryotech.