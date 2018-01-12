У Європі схвалено новий препарат для лікування розсіяного склерозу

17:21, 12 січня 2018
Зарубіжні новини
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У США за 9 місяців реалізації продажу нових ліків наблизилися до 1 млрд доларів.

REUTERS

Регулятори Євросоюзу видали компанії маркетинговий дозвіл на лікарський препарат окрелизумаб, призначений для терапії розсіяного склерозу, повідомляє Reuters.

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У США за 9 місяців реалізації продажу ЛЗ наблизилися до 1 млрд доларів.
Окрелизумаб є моноклональным антитілом, специфічних до CD20 позитивним В-клітин імунної системи. У Roche підкреслюють, що препарат не має аналогів у світі для лікування найбільш інвалідизуючого типу перебігу розсіяного склерозу – первинно-прогресуючого. При рецидивуючому розсіяному склерозі окрелизумаб продемонстрував перевершує ефективність за трьома основними критеріями у порівнянні зі стандартом терапії.

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Лікарський засіб було зареєстровано в США в березні минулого року. За прогнозами аналітиків, щорічні продажі препарату до 2021 році перевищать 3 млрд доларів.

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Теги: #нові ліки#розсіяний склероз