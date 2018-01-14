Популярний виробник дитячого харчування відкликає продукцію з 83 країн через виявлення сальмонели
Бактерію сальмонели виявили на молочному заводі в грудні минулого року.
Понад 12 мільйонів пачок сухого молока для дитячого харчування вилучать з продажу в 83 країнах через скандал із зараженням сальмонелою на підприємстві французької компанії Lactalis.
Як повідомляє ВВС Україна, відкликатимуть усі партії сухого молока, вироблені на заводі, розташованому в комуні Краон на заході Франції, незалежно від дати випуску.
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Гендиректор молочної компанії Еммануель Бесньє підтвердив французьким ЗМІ ступінь ризику зараження сальмонелою.
Бактерія сальмонели була виявлена на молочному заводі в грудні минулого року. Компанія відразу розпочала відкликати продукцію з продажу.
Стосовно компанії вже є судові позови. Їх подали батьки, які заявили, що їхні діти погано почувалися після вживання сумішей.
Група компаній Lactalis - один із найбільших у світі виробників молочної продукції з обсягом продаж у 17 млрд євро на рік.
До складу Lactalis входять 246 виробництв у 47 країнах, лише у Франції на компанію працює 15 тисяч людей.
Розпорядження про відкликання продукції з продажу компанії дає вже втретє. Вони стосуються низки продуктів, що випускаються під різними назвами.
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