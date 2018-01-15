ВООЗ: у ПАР зафіксовано спалах лістеріозу, понад 60 людей померли

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляють про спалах в Південно-Африканській Республіці (ПАР) небезпечного інфекційного захворювання – лістеріозу, що призвело до загибелі понад 60 осіб.

Читайте такожУ лікарнях США смертельна інфекція поширюється - CDCВлада ПАР повідомила, що з початку січня в країні було зареєстровано щонайменше 750 лабораторно підтверджених випадків цього захворювання. понад 60 хворих померли.

На брифінгу в Женеві представник ВООЗ заявив, що влада ПАР приймають всі необхідні заходи для того, щоб стримати спалах і відкрито діляться усією наявною інформацією з міжнародними установами у сфері охорони здоров'я.

Найбільша кількість випадків було виявлено в провінції Хаутень, де розташована скотобійня, на якій місяць тому були виявлені збудники інфекції. Понад 90 захворювань виявлено в Західному Кейпі.

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Збудник можна виявити в самих різних продуктах, у тому числі в молочних продуктах, м'ясі і морепродуктах. Хвороба, зазвичай, має тривалий час інкубації, що ускладнює встановлення точного джерела спалаху.

Поки влада не може назвати джерело інфекції. Зараз проводяться дослідження.