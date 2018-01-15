Медики розповіли про ефективну практику, що допоможе швидко заснути

Співробітники Бейлорського університету розповіли, яка практика допоможе швидше заснути. За їхніми словами, потрібно скласти список справ, а потім відразу лягти спати, пише Live Science.

Як виявив експеримент, на написання списку справ йшло п'ять хвилин. І це дозволяло значно швидше заснути, якщо ж написати список вже виконаних справ, то позитивний ефект пропаде.

Читайте також"Сови" повинні приходити на роботу пізніше - вченіМедики вважають, що унікальність підходу полягає в наступному: більшість людей тримають в голові список справ, і це не дає їм розслабитися. Складання фактичного списку на папері розвантажує мозок, дозволяючи йому відпочити.

Це довели експерименти. Учені запросили 57 добровольців 18-30 років. Їм належало провести сім ночей в лабораторії. Світло вимикали в 22:30. Притому, добровольців відгородили від будь-яких подразників (телефони, домашня робота).

За п'ять хвилин до відходу до сну кожен доброволець виконував завдання. 50% учасників експерименту писали список справ, які потрібно виконати. А решта писали список справ, вже завершені. Відразу після виконання завдання люди йшли спати.

Учені ж фіксували активність мозку протягом ночі. Виявилося, що перша група людей засинала на 9 хвилин швидше. Що точніше складався список майбутніх справ, то швидше вдавалося заснути.

Попередні дослідження доводили, що всього 10 хвилин сну поліпшують когнітивні функції і заряджають силами.

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Також було вже відомо, що виливання на папір своїх емоцій і стресових переживань протягом 20 хвилин в день посилювало роботу імунітету у людей з астмою, артритом і ВІЛ. Ведення щоденника допомагає впоратися з емоційними переживаннями, стресом.