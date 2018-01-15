Учені розповіли про нову суперкорисну властивість груш

Співробітники Університету Північної Дакоти вивчали в лабораторії груші сортів Бартлетт і Старкрімсон. Учені виявили, що сполуки, які містять груші допомагають долати хронічні захворювання, пише The Deccan Chronicle.

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Після ферментації груші ефективніше боролися із захворюваннями шлунка, які викликає бактерія Helicobacter pylori. Корисні бактерії при цьому не страждали.

Також фахівці спробували з'ясувати, чи можуть груші протистояти таких хвороб, як діабет 2-го типу.

Дослідники встановили, що груші сортів Бартлетт і Старкрімсон містять феноли, що беруть участь у метаболізмі глюкози і крохмалю. Тож, вони є ефективним засобом при гіперглікемії і гіпертонії, пов'язаної з діабетом.

За словами учених, груші сортів Бартлетт і Старкрімсон багаті на клітковину і вітамін C. У грушах 190 міліграмів калію. У них немає натрію, жиру, холестерину. В одній порції міститься всього 100 калорій.