Йога гальмує процеси старіння організму - нове дослідження

Учені Оборонного інституту фізіології і суміжних наук довели, що заняття йогою позитивно впливає на зміни кардіометаболічних чинників ризику і мозкових нейротрофічних чинників, пише The Indian Express.

Читайте такожДослідження вчених довело, що заняття танцями може захистити мозок від старінняМозок розвивається до 20-30 років. Потім процес гальмується, а після 40 років починається дегенерація. У рамках проведеного дослідження 124 здорових і фізично активних людини 20-50 років розбили на три групи в залежності від віку (20-29 років, 30-39 років та 40-50 років).

Учасників попросили відвідувати заняття з йоги в щоденному режимі протягом трьох місяців. Виявилося, що в першій групі завдяки йозі знизився тиск (з 122/69 до 119/68). Знизився тиск і у третій групі (з 134/84 до 124/79). Враховувався рівень кортизолу і стресового гормону. У першій групі рівень гормону впав з 68,5% до 47,4%. У третій групі зниження склало з 95% до 72,7% після занять. Статистично значущі дані щодо другої групи не повідомляються.

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Допамін і серотонін, які посилюють мотивацію, концентрацію, покращують настрій, підвищили свою концентрацію у всіх групах. При зниженому рівні дофаміну у людини спостерігається депресія, нудьга або апатія, йому не вистачає енергії і мотивації виконувати навіть повсякденні справи.