Учені винайшли пристрій, що читає думки людей, які перенесли інсульт

Дослідники Тюбінгенського університету стверджують, що їхній пристрій є новим способом для зміцнення мозкових зв`язків, які були ушкоджені внаслідок інсульту. Дивовижний пристрій для читання думок може допомогти постраждалим від інсульту відновити дієздатність своїх рук, пише Daily Mail.

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Інсульт є основною причиною довгострокової інвалідності як у США, так і у Великій Британії. Половина всіх, хто вижили, отримали обмежений рух в одній руці.

Новий пристрій надсилає сигнали до голови пацієнта, рухаючи його паралізовану руку робототехнічним екзоскелетом, щоб посилити втрачені зв'язки між клітинами головного мозку.

Поточна терапія базується на тренуванні м'язової сили через спеціалізовані курси реабілітації та фізіотерапії.

Нова технологія змушує пацієнтів уявити, як вони відкривають і закривають долоні без жодного руху наяву.

Пристрій електронно фіксує активність мозку і це спричиняє рухи рукою у відповідь.

Експерти також використовують магнітний імпульс, щоб стимулювати частину мозку, пов'язану з рухом. Застосування такої терапії збільшує кількість зв'язків між мозком і спинним мозком, стверджують дослідники.

Провідний дослідник Аліреза Гарабахі зазначає: "Це комбіноване втручання залучає додаткові шляхи від мозку до руки, які раніше не були активними".

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Для перевірки чи працює їхня система правильно, команда залучила 27 учасників. Жоден з них не постраждав, поки вони використовували пристрій.

Сила мозкових зв'язків, пов'язаних з рухом рук, вимірювалася до та після експериментів за допомогою зміни електричних імпульсів м'язів.

Дослідники з‘ясували, що сила імпульсу, що посилається з мозку до руки зростала після цієї терапії.

Фахівці також продемонстрували, що стимулювання моторики ручної ділянки збільшує силу нейронного сигналу. Це, швидше за все, полягає у застосуванні технологічної потужності додаткових нейронів в хребті, зазначили вони.

Зазначається, що сигнал зменшувався, якщо пацієнти не уявляли свою руку у русі.

Фахівці записали, що допоміжна стимуляція мозку та робототехнічного зворотного зв'язку одночасно можуть бути корисними для пацієнтів, які втратили звичний контроль над м'язами.