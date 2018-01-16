Учені виявили нове небезпечну властивість солі

Американські вчені з'ясували, що регулярне вживання в їжу надмірної кількості солі провокує зміни імунної системи у кишечнику, які призводять до декградації когнітивних функцій людини, пише Nature Neuroscience.

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Фахівці показали, що зловживання хлоридом натрію протягом трьох тижнів призводить до ендотеліальної дисфункції, зменшення мозкового кровотоку і когнітивних порушень, але не змінює артеріальний тиск.

Надмірне споживання солі збільшувало кількість клітин Т-хелперів 17 в кишечнику і виробництво ними молекул інтерлейкіну-17. Автори показали, що зростання вмісту інтерлейкіну-17 в кровотоці обумовлював негативний вплив даної дієти на мозковий кровообіг.

Таких висновків вчені дійшли у ході спостережень за мишами. Отримані результати, відзначають автори, справедливі і для людей. Фахівці зауважили, що негативні наслідки високосольової дієти допускали скасування в разі повернення гризунів до нормального режиму харчування.

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ВООЗ рекомендує споживати не більше п'яти грамів солі на добу. Зазначається, що зменшення споживання солі до п'яти грамів на добу кожною людиною може запобігати приблизно 2,5 мільйона смертей щорічно.

За даними організації, понад жителів планети щодня вживають на 80-140 відсотків хлориду натрію більше. Надлишок солі потрапляє в організм людини головним чином разом з хлібом, сухими сніданками і готовими до вживання стравами.