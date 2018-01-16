Уряд України в 2018 році повністю фінансуватиме програму замісної терапії для наркозалежних - ВООЗ

Уряд України планує у 2018 році збільшити фінансування програми замісної терапії. Проходити курс лікування зможуть ще 10 тисяч людей у 178 поліклініках по всій країні. Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Центр новин ООН.

Читайте такожВ Україні розвиватимуться програми замісної підтримуючої терапіїТаким чином, порівняно з 2005 роком кількість пацієнтів, які отримують замісну терапію в країні збільшиться в 100 разів, а їх лікування буде оплачуватися повністю за рахунок держави.

«Це дуже важлива віха для громадської охорони здоров'я України, - говорить представник ВООЗ Мартін Доноги. – ВООЗ і її партнери багато років працювали з урядом, і опіоїдна замісна терапія врешті-решт отримала схвалення і всебічну фінансову підтримку. Це свідчить про те, що Україна дійсно хоче перемогти ВІЛ-інфекцію».

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Нагадаємо, що експерти ВООЗ визнали замісну терапію одним з найбільш ефективних методів лікування наркозалежності. Пацієнти під наглядом лікаря отримують метадон замість того, щоб внутрішньовенно, часто загальним шприцом, вводити собі наркотики. Замісна терапія, зокрема, допомагає наркоманам вберегтися від ВІЛ-інфекції.