Медики розповіли, чим небезпечні енергетики

Дослідники з'ясували, що більше 50% учасників стикалися з побічними ефектами енергетичних напоїв, пише The Daily Mail.

У дослідженні вчених з Університету Ватерлоо взяли участь 2055 добровольців у віці 12 до 24 років. При цьому велика частина добровольців вживала менше рекомендованої норми (1-2 енергетиків у день)..

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У 24,7% учасників через вживання енергетичних напоїв частішало серцебиття. У 24,1% з'являлися проблеми зі сном. Приблизно у 18,3% енергетики викликали головний біль. 5,1% стикалися з нудотою, блюванням чи діареєю. 5% зверталися за медичною допомогою у зв'язку з симптомами. 3,6% добровольців повідомили про біль у грудях. А у 0,2% енергетики спровокували судомні напади.

За словами експертів, в енергетичних напоях може міститися близько 160 міліграм кофеїну. Особливо небезпечний кофеїн при фізичних навантаженнях і в поєднанні з алкоголем.