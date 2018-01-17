Людина, яка не має щеплення проти кору, є джерелом її поширення - ВООЗ

Людина, яка не була вакцинована або отримала неповну дозу вакцини проти кору, схильна до ризику зараження цим вірусом і може стати джерелом її поширення, повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У ВООЗ занепокоєні, що випадки захворювань були виявлені у всіх областях України і в Києві. У 2017 році від цього захворювання померли п'ятеро людей. Всього кором перехворіло близько трьох тисяч осіб.

Читайте такожУкраїна увійшла в ТОП-8 країн світу з найнижчими показниками вакцинації дітей - ВООЗ«В Україні у 2017 році вакцинацію пройшли, принаймні, вдвічі більше дітей, ніж з 2016 році», - заявила представник ВООЗ в Києві Марте Еверард.

«Дитина або дорослий, які не були вакциновані або отримали неповну дозу вакцини, схильні до ризику зараження кором і може стати джерелом її поширення. Наша спільна робота з реалізації обіцянок ліквідувати кір є більш актуальною, ніж коли-небудь, її необхідно продовжувати», - сказав представник Європейського регіонального бюро ВООЗ Робб Батлер.

Медики попереджають, що кір поширюється і в інших країнах Європи. Нещодавно спалахи цього захворювання були зафіксовані в Греції, Італії та Румунії.

Експерти ВООЗ спільно зі своїми партнерами тісно співпрацюють з органами охорони здоров'я постраждалих країн в справі захисту населення від кору та інших інфекційних захворювань, які можна запобігти за допомогою вакцини.

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У 2016 році в Європейському регіоні було зареєстровано менше шести тисяч випадків кору, а 33 країни домоглися повної її ліквідації. Тим не менш, великі спалахи кору в деяких країнах в 2017 році звернули цю позитивну тенденцію назад. У зв'язку з цим ВООЗ закликала активізувати зусилля по вакцинації дітей у всіх країнах регіону.