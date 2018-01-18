У Великій Британії розроблено метод діагностики, що за лічені хвилини виявляє хвороби серця (відео)

У Великій Британії розроблено метод діагностики, що за лічені хвилини виявляє хвороби серцево-судинної системи, пише ТСН.

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Спеціальна програма аналізує знімок ультразвукової діагностики серця та виявляє ознаки недуги.

Поки в такий спосіб можна діагностувати лише захворювання коронарних артерій. Однак науковці обіцяють навчити систему розпізнавати й інші хвороби.