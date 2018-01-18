Фаст-фуд робить імунну систему більш агресивною - дослідження

Про шкідливий вплив фаст-фуду на організм людини відомо давно. Результати нового дослідження показують, що саме відбувається з імунною системою за зловживання шкідливою їжею, пише Сell.com.

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Як з'ясували вчені з Боннського університету, імунна система людини реагує на жирну калорійну їжу так само, як при атаці бактеріальної інфекції.

Дослідники виявили, що у мишей, що перебували протягом місяця на "західній дієті" (з високим вмістом у вживаних продуктах жирів і цукрів і низьким вмістом клітковини), розвинувся потужна системна запальна відповідь. Зокрема, зросла кількість гранулоцитів та моноцитів у крові. Щоб краще зрозуміти ці несподівані результати, вчені проаналізували ріст і розвиток основних імунних клітин, починаючи з їх формування в кістковому мозку.

У мишей, яких годували фаст-фудом, активувалася більша кількість генів, відповідальних за ріст і дозрівання імунних клітин, порівняно з мишами на звичайній дієті. Цікаво, що варто було гризунів перевести на нормальне харчування, гостре запалення в їх організмі зійшло нанівець, але, разом з тим, збереглася «імунна пам'ять» у вигляді клітин-попередників у кістковому мозку.

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На думку авторів дослідження, вживання фаст-фуду призводить імунну систему у гіперактивний стан і може бути пов'язано з розвитком артеріосклерозу і діабету.