Вперше у світі: у США розроблено інфосервіс, що попереджає про ризик смерті за 6 годин (відео)
10:05, 22 січня 2018Зарубіжні новини
440
Пристрій спостерігає за життєвими показниками пацієнтів і надає можливість вчасно рятувати життя.
Новітні технології допомагають лфкарям вчасно надати допомогу / REUTERS
Американські вчені розробили вперше у світі інформаційний сервіс, що, за допомогою певних алгоритмів, що виявляє ознаки і сповіщає за 6 годин про ризик смерті.
Пристрій спостерігає за життєвими показниками пацієнтів і надає можливість вчасно рятувати життя, пише ТСН.
Читайте такожУ США розробили робота, що допомагає одужувати онкохворим дітям (відео)
Платформа, яку створили в Іксел Медікал, фіксує найменші зміни в організмі людини і одразу направляє лікарям.
У США розробили перший у світі алгоритм, який здатен розпізнати ризик смерті за 6 годин
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter