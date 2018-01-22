Вперше у світі: у США розроблено інфосервіс, що попереджає про ризик смерті за 6 годин (відео)

Американські вчені розробили вперше у світі інформаційний сервіс, що, за допомогою певних алгоритмів, що виявляє ознаки і сповіщає за 6 годин про ризик смерті.

Пристрій спостерігає за життєвими показниками пацієнтів і надає можливість вчасно рятувати життя, пише ТСН.

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Платформа, яку створили в Іксел Медікал, фіксує найменші зміни в організмі людини і одразу направляє лікарям.