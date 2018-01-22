Епідеміологи заявляють про початок небезпечної епідемії грипу у США

Найбільший за останні 8 років спалах вірусу грипу вирує у Сполучених Штатах, пише Голос Америки.

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Американський центр з контролю та профілактики захворювань оголосив, що ситуація досягла рівня епідемії.

Лікарі попереджають, цьогорічний штам грипу - H3N2 - особливо небезпечний. Внаслідок ускладнень від хвороби вже померли сотні людей, і це навіть не пік захворювання. Особливо вразливими є діти та літні люди. У штаті Індіана зафіксовано 79 смертей, у Каліфорнії - 70.

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У новому дослідженні Мерилендського університету демонструється наскільки заразним є вірус. Захворіти можна навіть на великій відстані від хворого, просто перебуваючи з ним в одному приміщенні. Носій вірусу починає його поширювати ще за день до того, як з'являться перші симптоми, а потім ще протягом 5-ти - 7-ми днів після появи захворювання.