Чим небезпечні зайві кілограми, набрані в новорічні свята - коментарі дієтологів

Багато за святкові дні набирають кілька зайвих кілограмів. Нове дослідження, проведене в Стенфордському університеті, показало, що навіть невелика надбавка у вазі (близько 2,7 кілограма) має негативні наслідки, пише The Daily Mail.

Набір зайвої ваги відображається на серце, імунної системи та сприяє зростанню числа шкідливих бактерій в кишечнику.

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У дослідженні взяли участь 23 людини. У 10 чутливість до інсуліну була нормальною, а 13 мали стійкість до інсуліну. Вага учасників був нормальною або надлишковою (згідно з Індексом маси тіла). Добровольці протягом 30 днів дотримувалися висококалорійної дієти.

За 30 днів учасники в середньому набрали 2,7 кілограма. Дослідження показало, що їх організм змінився: підвищився рівень запалення, збільшилася кількість шкідливих бактерій, і змінився рівень експресії генів, що мають відношення до ураження міокарда (дилатаційної кардіоміопатії).

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Більшість змін виявилися зворотніми. Після втрати набраної ваги бактеріальний склад кишечника і рівень експресії генів нормалізувалися. Однак деякі зміни в процесі вироблення білків зберігалися.