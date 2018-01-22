Продукти без глютену можуть мати багато шкідливих інгредієнтів - дослідження

Дослідження вчених Університету Хартфордшира виявило, що продукти без глютену можуть мати багато шкідливих складових.

Медики зазначають, якщо у людини діагностовано непереносимість глютену, то має сенс звернути увагу на продукти без цього елемента, пише The Health Site. Проте немає ніяких підстав вважати, що продукти без глютену становлять більш корисну версію звичайних продуктів для здорових людей.

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Більше того, аналіз виявив, що в продукти без глютену більше цукру, солі і насичених жирів, ніж у звичайних версіях. Плюс, у них знижений вміст клітковини і білка. До того ж, продукти без глютену коштують на порядок більше (різниця в ціні становить більше 150%).

На думку медиків, постійне споживання продуктів без голютена може підвищити ризик серцево-судинних захворювань.