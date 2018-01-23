Соціальний стрес провокує потяг до солодкої їжі - дослідження

Вчені з Японії пояснили потяг до солодкого в стані стресу, пише The Daily Mail.

Фахівці з'ясували, що в умовах соціального стресу активуються певні нейрони.

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Вчені провели дослідження на мишах. Піддослідні тварини, у яких ці нейрони були активні, вживали в тричі більше їжі, багатої на вуглеводи, але вдвічі менше жирної їжі

Відкриття дослідників допоможе перемогти потяг до солодкого у людей.