Соціальний стрес провокує потяг до солодкої їжі - дослідження
12:22, 23 січня 2018Зарубіжні новини
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Відкриття дослідників допоможе перемогти потяг до солодкого.
В умовах соціального стресу активуються певні нейрони / www.pageresource.com
Вчені з Японії пояснили потяг до солодкого в стані стресу, пише The Daily Mail.
Фахівці з'ясували, що в умовах соціального стресу активуються певні нейрони.
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Вчені провели дослідження на мишах. Піддослідні тварини, у яких ці нейрони були активні, вживали в тричі більше їжі, багатої на вуглеводи, але вдвічі менше жирної їжі
Відкриття дослідників допоможе перемогти потяг до солодкого у людей.
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