Соціальний стрес провокує потяг до солодкої їжі - дослідження

12:22, 23 січня 2018
Зарубіжні новини
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Відкриття дослідників допоможе перемогти потяг до солодкого.

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Вчені з Японії пояснили потяг до солодкого в стані стресу, пише The Daily Mail.

Фахівці з'ясували, що в умовах соціального стресу активуються певні нейрони.

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Вчені провели дослідження на мишах. Піддослідні тварини, у яких ці нейрони були активні, вживали в тричі більше їжі, багатої на вуглеводи, але вдвічі менше жирної їжі

Відкриття дослідників допоможе перемогти потяг до солодкого у людей. 

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Теги: #потяг до солодкого#соціальний стрес