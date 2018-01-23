Зняття заборони на народження дітей у Китаї не посприяло зростанню показників народжуваності

За минулий рік народжуваність в Китаї знизилася на 3,5%, незважаючи на пом'якшення політики в галузі планування сім'ї та скасування правила «одна сім'я – одна дитина», пише Reuters.

Читайте такожКитай встановив рекорд з народжуваності дітей за останнє тисячоліттяЗменшення кількості новонароджених стало несподіванкою для керівників Китаю. У 2017 році в Китаї народилося 17,23 млн дітей. І це більше, ніж середнє число дітей, народжених за останні п'ять років.

Влада Китаю пояснює зниження народжуваності скороченням кількості жінок фертильного віку і збільшенням кількості людей, які відкладають вступ у шлюб і вагітність.

За даними Асоціації Китаю щодо соціальної безпеки, число пенсіонерів в Китаї може з 240 млн осіб зрости до 400 млн осіб до кінця 2035 року, створивши додаткове навантаження на охорону здоров'я та пенсійні фонди.

Побоювання, пов'язані з швидким старінням населення, спонукали уряд прийняти в 2015 році рішення про скасування правила «одна сім'я – одна дитина» і збільшити допустиму для будь-якої сім'ї кількість дітей до двох.