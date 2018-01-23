FDA призупинила роботу через проблеми з бюджетом США

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) була змушена на три дні припинити роботу через відсутність затвердженого бюджету уряду США, повідомляє FierceBiotech.

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Глава FDA Скотт Готтліб заявив, що з 20 січня відомство не могло приймати від фармкомпаній документи для реєстрації нових лікарських препаратів.

Також FDA відправила в неоплачувану відпустку 42% співробітників.

Прийняти узгоджений бюджет федеральних відомств завадили розбіжності республіканців і демократів щодо фінансування низки програм. Центральним питанням виявилося виділення коштів на програми допомоги мігрантам, зокрема на програму допомоги неповнолітнім дітям незаконних мігрантів, прийняту в період президентства Барака Обами.

Робота відомств була відновлена 23 січня після підписання президентом США Дональдом Трампом проекту тимчасового бюджету уряду, розрахованого на строк до 8 лютого.