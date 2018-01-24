Учені виявили, що ожиріння має ознаки інфекційного захворювання: може заражати

Учені Університету Південної Каліфорнії з'ясували, що ожиріння має ознаки інфекційного захворювання. Так, у людини, яка багато спілкується з людьми, що страждають від зайвої ваги, з більшою ймовірністю збільшиться маса тіла, пише Science Alert.

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Для статистичного аналізу фахівці використовували дані, отримані в рамках проекту M-TEENS, присвяченого вивченню впливу харчування та навколишнього середовища на здоров'я підлітків. Дослідники проаналізували вплив соціального оточення на масу тіла 1111 дітей, які жили разом з батьками (всього 1300 дорослих), службовцями на військових базах США.

Виявилося, що частка дітей з ожирінням змінювалася від округу до округу. Так, в Ель-Пасо (штат Колорадо) був 21 відсоток підлітків з надмірною вагою, а у Верноні (штат Луїзіана) — 38 відсотків. В цілому показники індексу маси тіла у чверті підлітків і трьох чвертей дорослих відповідали ожиріння.

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З урахуванням віку, доходу і навіть військового звання було виявлено, що члени сімей з більшою ймовірністю мали надлишкову вагу, якщо дорослі служили на базі з більш високим рівнем ожиріння серед службовців.

Одним з можливих пояснень може бути доступ до ресторанів швидкого харчування, що знаходяться поблизу від баз. Проте вчені впевнені, що головним чинником є взаємини між людьми, які впливають на формування шкідливих звичок.