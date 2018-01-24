Одночасне вживання лікарських препаратів і трав може закінчитися смертю - медики

Учені Стеленбоського університету (ПАР) з'ясували, що поєднання харчових добавок на основі трав і рецептурних препаратів може бути смертельно небезпечним, пише British Journal of Clinical Pharmacology.

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Фахівці проаналізували 49 медичних випадків, зокрема, такі, коли виписані препарати виявлялися неефективними при вживанні харчових добавок. Крім того, вони вивчили результати двох досліджень, в кожному з яких розглядали 15 медичних випадків.

Медики виявили, що такі речовини як статини, які сприяють зниженню рівня холестерину, і варфарин (антиокагулянт) можуть взаємодіяти з харчовими добавками, наприклад, на основі звіробою. Це відбувається в тому випадку, якщо і ті, і інші, працюють в одних і тих же органах, що або скасовує ефект препарату, або посилює його.

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За словами лікарів, хоча харчові добавки вважаються нешкідливими, в них містяться активні речовини, які при поєднанні з потужними ліками стають надзвичайно небезпечними.

Відомі випадки, коли у хворих на рак переставали працювати протипухлинні препарати через настоянку женьшеню, пересаджені нирки відділялися через ромашку, а рівень ВІЛ-інфекції в крові зростав після прийому добавок з гінкго.