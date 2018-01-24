Гейтс сплатить борг Нігерії перед Японією за вакцинацію проти поліомієліта

Фонд Білла і Мелінди Гейтсів оголосив, що погасить борг уряду Нігерії перед Японією за позикою, взятої у 2014 році з метою проведення вакцинації проти поліомієліту, пишуть Новини Ізраїлю.

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Виплата позики в розмірі 76 мільйонів доларів, отриманої від японського департаменту міжнародної допомоги країнам, що розвиваються, повинна була початися в поточному році.

Фонд Гейтсів оголосив, що рішення про оплату було прийнято після того, як Нігерія провела вакцинацію понад 80% населення в зонах високого ризику. Якщо в 2012 році понад половину випадків зараження поліомієлітом припадали на Нігерію, то в 2017 році в країні не було зафіксовано жодного випадку хвороби.