Післяпологова депресія матері дуже шкодить здоров'ю дитини - вчені

Учені з Великобританії з'ясували, що післяродова депресія матері дуже шкодить здоров'ю немовляти.

За оцінками медиків, одна з дев'яти жінок має симптоми післяпологової депресії, пише DailyMail. Ці симптоми, включаючи перепади настрою, втома і зниження інтересу до дій, що може ускладнити зв'язки матері та новонародженого.

У дослідженні взяли участь 48 матерів і їхні діти. На момент початку дослідження дітям було 12 тижнів. За дітьми слікували до тих пір, поки їм не виповнилося 18 місяців. У віці 6 та 12 місяців діти виконували завдання, що викликають легкий стрес. Дослідники визначали рівень кортизолу (гормону стресу) в слині дітей. Ще фахівці оцінювали вираженість симптомів депресії у матерів.

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Учені виміряли довжину теломерів у дітей, коли тим виповнилося 18 місяців. Теломери - захисні елементи хромосом, що вкорочуються зі старінням організму. Відомо, що через стрес, теломери коротшають швидше. Дослідження показало, що виражені симптоми депресії у матерів пов'язані з підвищеними рівнями кортизолу у дітей у віці 6 та 12 місяців. Також фахівці встановили, що у дітей з підвищеними рівнями кортизолу теломери у віці 18 місяців нерідко були коротшими.